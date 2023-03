Messina Denaro, la nipote Lorenza Guttadauro rinuncia a difenderlo nel processo per le stragi di mafia



Lorenza Guttadauro, nipote e avvocato di Matteo Messina Denaro, ha rinunciato a difenderlo nel processo sulle stragi di mafia, in corso presso la Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta: era in programma per domani la sua arringa difensiva.

