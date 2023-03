Migranti, il sindaco di Crotone a Meloni: “Non è venuta come Presidente, venga almeno come mamma”



“Se non ha ritenuto di portare la sua vicinanza come Presidente del Consiglio, venga a Crotone a portarla da mamma”, si legge in una lettera del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, a Giorgia Meloni, dopo la strage dei migranti. Lei risponde: “Valuto di fare lì il consiglio dei ministri”.

Continua a leggere



“Se non ha ritenuto di portare la sua vicinanza come Presidente del Consiglio, venga a Crotone a portarla da mamma”, si legge in una lettera del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, a Giorgia Meloni, dopo la strage dei migranti. Lei risponde: “Valuto di fare lì il consiglio dei ministri”.

Continua a leggere

Continua a leggere