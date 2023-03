Monitoraggio Iss, ricoveri Covid stabili e indice Rt in aumento: due regioni a rischio alto



È in lieve diminuzione l’incidenza settimanale dei casi di Covid in Italia a livello nazionale, mentre cresce l’indice Rt. Stabili gli ospedali nelle intensive e nei reparti non critici: lo rivela il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.

Continua a leggere



È in lieve diminuzione l’incidenza settimanale dei casi di Covid in Italia a livello nazionale, mentre cresce l’indice Rt. Stabili gli ospedali nelle intensive e nei reparti non critici: lo rivela il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.

Continua a leggere

Continua a leggere