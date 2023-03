Morte di Edoardo Addezio, nessuna ferita sul corpo, si attendono i risultati degli esami istologici



L’autopsia sul corpo di Edoardo Addezio, il quindicenne morto sabato scorso durante una festa in casa a Castelletto in seguito a un incontro di boxe con amici, non ha rivelato a un primo esame lesioni superficiali come ferite o ematomi.

