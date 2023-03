Morto da mesi in casa, disposta autopsia: figlio indagato, lo avrebbe nascosto per incassare la pensione



È stata disposta l’autopsia sul corpo di Antonio Caracciolo, l’83enne trovato morto nella sua abitazione di Corigliano d’Otranto in avanzato stato di scheletrizzazione. Il figlio 55enne è indagato per occultamento di cadavere: l’ipotesi è che l’abbia tenuto nascosto per incassarne la pensione.

