Morto da mesi in casa, il figlio: “Quello trovato non è il corpo di mio padre, lui è vivo in Svizzera”



È giallo sul caso del corpo rinvenuto in avanzato stato di decomposizione in uno stabile di Corigliano d’Otranto. Secondo il figlio, infatti, quel corpo non apparterrebbe al padre che invece vivrebbe serenamente in Svizzera: “L’ho chiamato anche per fargli gli auguri per la Festa del Papà” ha detto il 56enne leccese.

