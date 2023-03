Neonato in coma a Verona, i genitori: “Piangeva nel cuore della notte, non lo abbiamo scosso”



I genitori del neonato di 4 mesi ricoverato in come all’Ospedale della donna e del bambino di Verona: “Nessuno di noi lo ha agitato troppo, non ha subìto traumi”. Indagini in corso.

