Omicidio Pesaro, il killer reo confesso di Panzieri estradato dalla Romania: sarà in Italia giovedì



Michael Alessandrini, il 30enne pesarese accusato dell’omicidio dell’amico d’infanzia Pierpaolo Panzieri avvenuto a Pesaro dopo una cena insieme, sarà estradato dalla Romania. Arriverà giovedì in Italia e sarà portato in carcere in attesa dell’interrogatorio.

Continua a leggere



Michael Alessandrini, il 30enne pesarese accusato dell’omicidio dell’amico d’infanzia Pierpaolo Panzieri avvenuto a Pesaro dopo una cena insieme, sarà estradato dalla Romania. Arriverà giovedì in Italia e sarà portato in carcere in attesa dell’interrogatorio.

Continua a leggere

Continua a leggere