Omicidio Pierpaolo Panzieri, la confessione di Alessandrini: “Volevo uccidere altri due peccatori”



Michael Alessandrini, in carcere per l’omicidio di Pierpaolo Panzieri, ucciso a Pesaro il 20 febbraio scorso, ha confessato nel corso dell’interrogatorio di garanzia, di aver voluto ammazzare altre due persone: “Andavano puniti per adempiere al volere divino altrimenti avrei peccato”.

Continua a leggere



Michael Alessandrini, in carcere per l’omicidio di Pierpaolo Panzieri, ucciso a Pesaro il 20 febbraio scorso, ha confessato nel corso dell’interrogatorio di garanzia, di aver voluto ammazzare altre due persone: “Andavano puniti per adempiere al volere divino altrimenti avrei peccato”.

Continua a leggere

Continua a leggere