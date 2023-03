Pakistan, crolla un ponte e il magistrato deve intervenire: salta udienza per il padre di Saman Abbas



Doveva tenersi oggi ma è stata rinviata al 9 marzo l’udienza in Pakistan per il padre di Saman Abbas per discutere della liberazione su cauzione chiesta dalla difesa. Il magistrato sarebbe dovuto intervenire in un sopralluogo sul crollo di un ponte in un cantiere in costruzione.

