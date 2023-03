Paura in Trentino, orso attacca e ferisce un uomo durante un’escursione con il suo cane



Alessandro Cicolini, 39 anni, è stato attaccato da un orso in Val di Rabbi: l’uomo ha riportato ferite alle braccia e alla testa ma non è in pericolo di vita.

