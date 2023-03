Prete scomunicato celebra messa a Brindisi. Il vescovo: “Chi partecipa commette peccato mortale”



Scoppia il caso sulla figura di Enrico Bernasconi, un prete allontanato dalla Chiesa perché non riconosce l’autorità spirituale di Papa Francesco. L’esortazione di Giovanni Intini, Arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni non ha sortito effetti: una settantina di persone ha partecipato alla messa celebrata in latino in un hotel della città pugliese.

