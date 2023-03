Quando cambia l’ora legale nel 2023 e quando torna l’ora solare



Il cambio di orario scatterà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, lancette un’ora in avanti dalle 2.00 alle 3.00: risparmio energetico con un’ora di luce, ma un’ora in meno di sonno. L’ora legale rimarrà in vigore fino a domenica 29 ottobre.

