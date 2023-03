Ramadan, dentro la Moschea di Torino: “Qui preghiamo ed educhiamo alla cittadinanza attiva”



La Moschea Taiba di Aurora è la più frequentata di tutto il Piemonte. Qui l’Imam Said racconta il suo lavoro quotidiano di supporto religioso ma anche la sua funzione all’interno di una rete sociale più ampia all’interno della quale la Moschea svolge un ruolo fondamentale di presidio sul territorio, anche per intercettare i migranti di recente arrivo che altrimenti si troverebbero soli.

“L’Imam è la sua Moschea” racconta Said Ait El Jide, arrivato in Italia nel 2004 e dal 2006 punto di riferimento di un quartiere complesso come Aurora, uno dei più multietnici e giovani della città.

Continua a leggere



La Moschea Taiba di Aurora è la più frequentata di tutto il Piemonte. Qui l’Imam Said racconta il suo lavoro quotidiano di supporto religioso ma anche la sua funzione all’interno di una rete sociale più ampia all’interno della quale la Moschea svolge un ruolo fondamentale di presidio sul territorio, anche per intercettare i migranti di recente arrivo che altrimenti si troverebbero soli.

“L’Imam è la sua Moschea” racconta Said Ait El Jide, arrivato in Italia nel 2004 e dal 2006 punto di riferimento di un quartiere complesso come Aurora, uno dei più multietnici e giovani della città.

Continua a leggere

Continua a leggere