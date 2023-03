Rubano camper per screening cardiologici, poi si pentono: ladri lo riconsegnano con biglietto di scuse



A Cerignola a causa del furto di un camper per gli screening cardiologici erano saltate le visite gratuite in programma sabato in piazza Matteotti. Dopo l’appello indignato delle istituzioni, i ladri si sono pentiti e hanno riconsegnato la vettura con tanto di biglietto di scuse.

