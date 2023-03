Saman Abbas, lo zio Danish ribadisce la sua innocenza: “Volevano uccidere anche me”



Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, ha accusato i famigliari della 18enne pakistana di aver provato a uccidere anche lui la notte dell’omicidio della giovane: “Mi anno chiamato perché volevano uccidermi, poi non so perché non l’abbiano fatto”, le parole del 34enne che ha chiesto di essere interrogato lo scorso 10 marzo.

Continua a leggere



Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, ha accusato i famigliari della 18enne pakistana di aver provato a uccidere anche lui la notte dell’omicidio della giovane: “Mi anno chiamato perché volevano uccidermi, poi non so perché non l’abbiano fatto”, le parole del 34enne che ha chiesto di essere interrogato lo scorso 10 marzo.

Continua a leggere

Continua a leggere