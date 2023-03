Saman Abbas, nuovo rinvio dell’udienza in Pakistan per il papà: prossimo appuntamento il 4 aprile



È stata rinviata di nuovo l’udienza presso il tribunale di Islamabad, in Pakistan, per l’estradizione di Shabbar Abbas, papà di Saman: prossimo appuntamento in aula in 4 aprile.

