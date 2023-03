Saman Abbas, riparte il processo: “Se si fosse agito in modo tempestivo, forse sarebbe ancora viva”



“Se si fosse agito in modo tempestivo forse Saman sarebbe ancora viva”, così Teresa Manente, avvocato di Differenza Donna, una delle associazioni ammesse come parte civile nel processo per l’omicidio della 18enne pakistana ripreso questa mattina a Reggio Emilia.

