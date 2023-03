Schiacciato dal macchinario in fabbrica, operaio 49enne muore sul lavoro a Verona



Alla tragedia hanno assistito i colleghi dell’uomo, i primi a lanciare l’allarme ma per l’operaio 49enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il drmma poco dopo le 14 in uno stabilimento di produzione carta a Villafranca di Verona.

