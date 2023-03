Schianto contro auto in doppia fila, Salvo muore dopo 10 anni di coma: “Ora sei libero di volare”



“C’era un’auto in doppia fila che addirittura stava andando in retromarcia” ha raccontato la sorella di Salvo Cavallaro, per tutti Budy, giovane palermitano morto dopo quasi 10 anni di coma.

Continua a leggere



“C’era un’auto in doppia fila che addirittura stava andando in retromarcia” ha raccontato la sorella di Salvo Cavallaro, per tutti Budy, giovane palermitano morto dopo quasi 10 anni di coma.

Continua a leggere

Continua a leggere