Scivola e cade in un canalone per 50 metri: morto vigile di 26 anni, grave l’amica di cordata



Incidente sulle Piccole Dolomiti: Andrea Callegaro, agente della polizia locale di Thiene, è morto a 26 anni dopo essere scivolato per cause in. via di accertamento ed essere precipitato per 50 metri un canalone. Ferita la sua amica di cordata.

