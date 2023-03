Strage Corinaldo, la testimonianza di Fedez: “Con quella capienza uno svenimento si poteva prevedere”



La testimonianza di Fedez davanti al giudice Francesca Pizzi, in occasione dell’udienza del processo bis sulla strage al ‘Lanterna Azzurra Clubbing’ di Corinaldo in tribunale ad Ancona. Attesa anche per il trapper Sfera Ebbasta che quella sera avrebbe dovuto esibirsi.

Continua a leggere



La testimonianza di Fedez davanti al giudice Francesca Pizzi, in occasione dell’udienza del processo bis sulla strage al ‘Lanterna Azzurra Clubbing’ di Corinaldo in tribunale ad Ancona. Attesa anche per il trapper Sfera Ebbasta che quella sera avrebbe dovuto esibirsi.

Continua a leggere

Continua a leggere