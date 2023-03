Stupri, torture e bambini deportati: l’Onu certifica i crimini di guerra commessi dai russi in Ucraina



L’Onu ha riconosciuto la Russia colpevole di aver commesso crimini di guerra in Ucraina, e per questo la Commissione istituita per far luce sulle azioni compiute dalle truppe di Mosca continuerà le sue indagini.

Continua a leggere



L’Onu ha riconosciuto la Russia colpevole di aver commesso crimini di guerra in Ucraina, e per questo la Commissione istituita per far luce sulle azioni compiute dalle truppe di Mosca continuerà le sue indagini.

Continua a leggere

Continua a leggere