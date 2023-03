Teramo, suv precipita in un dirupo: zio e nipote muoiono dopo una giornata sul Gran Sasso



Giorgio Bellachioma, 43 anni, e Andrea Cecca, 28 anni, sono morti nel tardo pomeriggio di ieri: il suv su cui viaggiavano è finito in una scarpata per cause ancora in corso di accertamento.

