Tommaso, disabile discriminato in hotel in Trentino. La ministra Locatelli: “Gesto triste e ignobile”



Anche la ministra alla disabilità del Governo Meloni, Alessandra Locatelli, ha commentato la denuncia di Tommaso, il 24enne romano affetto di sindrome di Norrie a cui in un albergo in Trentino in cui era ospite con la famiglia è stato chiesto di cambiare tavolo: “Le disuguaglianze di fronte alla disabilità non sono giuste”.

