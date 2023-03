Treviso, il 13enne lasciato da solo in casa dalla madre per mesi con un cane, gatti e conigli



Costretto a vivere da solo per mesi, abbandonato dalla madre tra sporcizia e deiezioni di animali. La donna è stata denunciata per abbandono di minore, il padre sta combattendo in Ucraina.

