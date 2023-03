Tutti i dubbi sull’incidente di Treviso, la mamma di Barbara: “Distrutte 8 famiglie”



Parla la madre di Barbara Brotto, la 17enne di Oderzo, in provincia di Treviso, morta nell’incidente di sabato notte, a Gorgo al Monticano, insieme alla 19enne Eralda Spahillari: “Distrutte 8 famiglie”. Attesa per la perizia dinamica che potrebbe far luce sulla dinamica di quanto successo.

Continua a leggere



Parla la madre di Barbara Brotto, la 17enne di Oderzo, in provincia di Treviso, morta nell’incidente di sabato notte, a Gorgo al Monticano, insieme alla 19enne Eralda Spahillari: “Distrutte 8 famiglie”. Attesa per la perizia dinamica che potrebbe far luce sulla dinamica di quanto successo.

Continua a leggere

Continua a leggere