Uccise il papà violento con 34 coltellate, il pm in appello: “Non fu legittima difesa: va condannato”



Assolto in primo grado, Alex torna in aula per il processo d’appello. Il pm ha chiesto per lui una condanna a 14 anni di carcere perché “non fu legittima difesa”. Il 30 aprile 2020 a Collegno uccise a coltellate il padre, Giuseppe Pompa, 52 anni, per difendere la madre nel corso dell’ennesima lite in famiglia.

Continua a leggere



Assolto in primo grado, Alex torna in aula per il processo d’appello. Il pm ha chiesto per lui una condanna a 14 anni di carcere perché “non fu legittima difesa”. Il 30 aprile 2020 a Collegno uccise a coltellate il padre, Giuseppe Pompa, 52 anni, per difendere la madre nel corso dell’ennesima lite in famiglia.

Continua a leggere

Continua a leggere