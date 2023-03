Ucciso dalla mamma a 2 anni, la donna in aula: “Alex giocava, poi si è addormentato: non ricordo niente”



“Alex stava giocando con un trenino, ha mangiato una mela e bevuto una coca cola. Dopo si è addormentato. Poi non ricordo niente”, così in aula a Perugia Erzsebet Katalin Bradacs, la donna a processo per aver ucciso il figlio di soli 2 anni il primo ottobre 2021 a Po’ Bandino.

Continua a leggere



“Alex stava giocando con un trenino, ha mangiato una mela e bevuto una coca cola. Dopo si è addormentato. Poi non ricordo niente”, così in aula a Perugia Erzsebet Katalin Bradacs, la donna a processo per aver ucciso il figlio di soli 2 anni il primo ottobre 2021 a Po’ Bandino.

Continua a leggere

Continua a leggere