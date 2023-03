Uomo e bimbo dati per scomparsi a Polignano a Mare, allarme rientrato: trovati dai Carabinieri



I Carabinieri hanno potuto far rientrare l’allarme sulle ricerche di un adulto e un bambino dati per scomparsi dopo aver abbandonato degli indumenti nella zona di Polignano a Mare. Sono due turisti polacchi che, dopo aver trascorso circa due settimane di vacanza in Italia, hanno fatto regolarmente rientro nel loro paese.

