Va nel bosco per uccide il suo cane e ferisce per sbaglio chi lo ha accompagnato



Va in un bosco per sopprimere il suo cane e ferisce ad una gamba chi lo accompagnava: per questo i carabinieri hanno denunciato un uomo di 85 anni di Montespertoli (Firenze).

