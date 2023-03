Vecchio prof non posta più su facebook, ex studenti lo trovano dopo 45 anni: “Non lo lasceremo più”



La storia di un amato ex docente di filosofia e dei suoi ex studenti che si sono mobilitati nel cercarlo, dopo aver visto che non rispondeva ai messaggi sui social, fino a ritrovarlo ricoverato in ospedale. “Ora non lo lasceremo più” assicurano.

