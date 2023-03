“Vi racconto perché da italiana ho scelto di vivere in Finlandia, il paese più felice del mondo”



Rossella Greco è un’italiana che ha scelto di vivere in Finlandia, paese che per il sesto anno consecutivo si è confermato il “più felice del mondo”. Ricercatrice 33enne ha scelto il paese scandinavo per motivi lavorativi ma soprattutto per le politiche sociali che le permettono di vivere serenamente: “Non so se si possa chiamare felicità – ha raccontato a Fanpage.it – ma qui ci sono tante opportunità, ci sono tanti vantaggi e soprattutto tanti aiuti economici”.

