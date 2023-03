Vieta alla figlia di indossare jeans e top, 12enne denuncia il padre: “Dice che è troppo occidentale”



Un uomo di 46 anni è indagato per maltrattamenti in famiglia in Salento perché cercava di imporre alla figlia 14enne la religione islamica. “Non voleva che indossassi jeans e top”

