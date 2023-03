Violenze in casa di riposo, operatori si accanivano sui più fragili: incastrati da audio e video



I Carabinieri di San Donà di Piave hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro operatori socio sanitari indagati per concorso in maltrattamenti aggravati in danno di anziani ospiti di una Residenza Sanitaria Assistenziale.

