A 82 anni diventa avvocato dopo la pensione da insegnante: “Ho già di cosa vivere, aiuterò gli ultimi”



Michele Campanile è diventato avvocato a 82 anni dopo anni di insegnamento in un liceo classico di Monte Sant’Angelo. Dopo essere andato in pensione nel 2007, ha deciso di tornare a studiare per chiudere un cerchio. “Avevo lasciato tutto per lavorare e mantenere la famiglia, adesso ho una pensione con la quale vivere e voglio aiutare chi non può pagare”

