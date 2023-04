A 99 anni Divo Stagi rinnova la patente e viene premiato: “Non ho mai fatto un incidente”



Non ha intenzione di fermarsi Divo Stagi, che a 99 anni ha rinnovato la patente di guida guadagnando anche un premio dall’Aci di Lucca perché non ha mai fatto un incidente: “E ora un viaggio in auto con mia moglie per Firenze”.

