A Portofino via al divieto di sosta per scattare selfie: si rischia fino a 275 euro di multa



Divieto di sosta per selfie a Portofino: secondo una ordinanza comunale, d’ora in poi chi vorrà fermarsi per scattarsi una fotografia nella piazzetta o sulle banchine della celeberrima località ligure rischierà multe dai 68 ai 275 euro. Vietato anche girare scalzi, a torso nudo o in costume da bagno.

