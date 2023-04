Accusata di aver ordinato l’omicidio dell’amante: annullata la condanna a 30 anni di Vincenza Mariani



La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna in Appello a 30 anni di carcere nei confronti dell’imprenditrice di 58 anni Vincenza Mariani accusata, poi giudicata colpevole sia in primo che in secondo grado, di aver ordinato l’omicidio di Michele Amedeo.

