Alessandro Parini morto nell’attentato a Tel Aviv, l’amica: “La mamma gli aveva chiesto di non partire”



La madre di Alessandro Parini gli aveva chiesto di non partire per Tel Aviv, preoccupata dagli attentati. Lui, però, desiderava partire da tanto tempo e si era fatto accompagnare in aeroporto.

