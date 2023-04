Arrestato due anni dopo la morte della moglie Isabella Linsalata: “Assumeva quei farmaci da sola”



Giampaolo Amato è in carcere con l’accusa di aver ucciso la moglie Isabella Linsalata nel 2021 somministrandole degli psicofarmaci. Secondo chi indaga, la donna sapeva di essere drogata da tempo, ma taceva per non allarmare i figli. “Non le ho dato nulla, mia moglie assumeva quei farmaci da sola”

Continua a leggere



Giampaolo Amato è in carcere con l’accusa di aver ucciso la moglie Isabella Linsalata nel 2021 somministrandole degli psicofarmaci. Secondo chi indaga, la donna sapeva di essere drogata da tempo, ma taceva per non allarmare i figli. “Non le ho dato nulla, mia moglie assumeva quei farmaci da sola”

Continua a leggere

Continua a leggere