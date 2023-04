Assolto dopo aver ucciso agenti in Questura a Trieste, pm chiede nuova perizia: “Meran non è folle”



Alla nuova udienza in Corte d’Assise d’Appello, il pm che sostiene ora l’accusa ha chiesto una nuova perizia per Alejandro Augusto Stephan Meran, l’uomo imputato per aver ucciso i due agenti di polizia Matteo Demenego e Pierluigi Rotta nella Questura di Trieste.

