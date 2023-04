Avvelenata dal figlio con le penne al salmone: “Una cosa folle, non erano più i suoi occhi”



“Eppure il veleno te l’ho dato, perché non muori?”: è la frase che Monica Marchioni, madre di Leon Asoli, condannato a 30 anni per la morte del patrigno la sera del 15 aprile 2021, vicino Bologna, non potrà mai dimenticare. In appello il giovane ha confessato. “Ma si è pentito oppure no?” continua a domandarsi la donna.

