Benno Neumair, ricorso in appello contro la condanna all’ergastolo per l’omicidio dei genitori



Lo stato di salute mentale dell’imputato sarà al centro del ricorso in appello dei legali di Neumair che hanno sempre sostenuto invece la presunta infermità mentale dell’uomo. I legali ribadiranno in appello anche la richiesta delle attenuanti generiche escluse in primo grado.

