Bimbo di 4 anni in ospedale per aver ingerito cocaina, era stato lasciato solo in casa col fratellino



Un bambino di 4 anni è finito in ospedale per aver ingerito cocaina. La sostanza stupefacente sarebbe stata lasciata incustodita dai genitori che hanno lasciato i figli soli in casa.

Continua a leggere



Un bambino di 4 anni è finito in ospedale per aver ingerito cocaina. La sostanza stupefacente sarebbe stata lasciata incustodita dai genitori che hanno lasciato i figli soli in casa.

Continua a leggere

Continua a leggere