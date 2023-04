Borsellino, l’appello di Sandro Ruotolo: “Agenda Rossa? Chi sa parli. Serve un pentito di Stato”



Sandro Ruotolo sulle motivazioni depositate dai giudici di Caltanissetta sul processo per il depistaggio sulle indagini della strage in via D’Amelio: “L’Agenda Rossa di Borsellino? Non può essere un uomo di Cosa Nostra ad averla recuperata. Serve pentito di Stato per arrivare alla verità”.

