Bruciata col ferro da stiro dalla badante e obbligata a fare la doccia gelata: l’incubo a Torino



Vittima una 55enne con problemi psichiatrici costretta a dormire per terra, a digiunare per giorni e a lavorare da mattina a sera. Arrestate due donne, mamma e figlia, a Nichelino, in provincia di Torino.

Continua a leggere



Vittima una 55enne con problemi psichiatrici costretta a dormire per terra, a digiunare per giorni e a lavorare da mattina a sera. Arrestate due donne, mamma e figlia, a Nichelino, in provincia di Torino.

Continua a leggere

Continua a leggere