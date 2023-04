Cane esce dalla villetta e azzanna al volto bimba di 4 anni: terrore durante la passeggia in strada



Il terribile episodio è avvenuto a Monselice, in provincia di Padova. L’animale pare abbia approfittato del cancello lasciato aperto per qualche secondo da qualcuno che stava entrando e, per motivi ignoti, si sia è diretto verso la piccola attaccandola al volto.

Continua a leggere



Il terribile episodio è avvenuto a Monselice, in provincia di Padova. L’animale pare abbia approfittato del cancello lasciato aperto per qualche secondo da qualcuno che stava entrando e, per motivi ignoti, si sia è diretto verso la piccola attaccandola al volto.

Continua a leggere

Continua a leggere