Catturato l’uomo che si è barricato in casa a Catania e ha sparato nel palazzo



Concetto Trippa, 33enne, era in condizioni psicofisiche alterate quando si è chiuso in casa all’interno della sua abitazione di viale San Teodoro. Ha chiesto di parlare con la moglie, che attualmente non vive più con lui, come appreso da Fanpage.it. In serata l’intervento delle forze dell’ordine che hanno portato via l’uomo.

Continua a leggere



Concetto Trippa, 33enne, era in condizioni psicofisiche alterate quando si è chiuso in casa all’interno della sua abitazione di viale San Teodoro. Ha chiesto di parlare con la moglie, che attualmente non vive più con lui, come appreso da Fanpage.it. In serata l’intervento delle forze dell’ordine che hanno portato via l’uomo.

Continua a leggere

Continua a leggere