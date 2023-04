Chiuso fuori casa, tenta di entrare arrampicandosi sull’ascensore ma cade: 50enne in gravi condizioni



L’uomo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona, dopo essere precipitato mentre cercava di entrare in casa sua.

